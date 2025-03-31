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Земельные участки в Аскола, Финляндия

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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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$21,666
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Участок земли
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$262,287
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Участок земли
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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$28,165
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Oulun seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Рануа, Финляндия
Участок земли
Рануа, Финляндия
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$53,081
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Участок земли в Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Участок земли
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$149,884
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Участок земли
Туусула, Финляндия
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Международное агентство недвижимости Habita
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Международное агентство недвижимости Habita
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Международное агентство недвижимости Habita
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