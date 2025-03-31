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Квартиры в Аскола, Финляндия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Аскола, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Аскола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$96,063
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 2 комнаты в Аскола, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Аскола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$40,472
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов