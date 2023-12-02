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Коммерческая недвижимость в Уезд Вильяндимаа, Эстония

1 объект найдено
Ресторан, кафе 12 комнат в волость Вильянди, Эстония
Ресторан, кафе 12 комнат
волость Вильянди, Эстония
Комнаты 12
Площадь 9 306 м²
Цена по запросу
в месяц
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Аталанта
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