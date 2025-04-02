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Дома в Уезд Сааремаа, Эстония

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Saaremaa vald, Эстония
Дом 6 комнат
Saaremaa vald, Эстония
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Этаж 1/2
Продается просторный и уютный дом на острове Сааремаа, муниципалитет Сальме, поселок Винтри …
$199,707
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Saaremaa vald, Эстония
Дом 3 комнаты
Saaremaa vald, Эстония
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продаётся участок сельскохозяйственного назначения с жилыми постройками!На участке расположе…
$49,657
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Уезд Сааремаа, Эстония

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