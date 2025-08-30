Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Эстония
  3. Долгосрочная аренда
  4. Производство

Долгосрочная аренда производственных помещений в Эстонии

Производство Удалить
Очистить
1 объект найдено
Производство 1 022 м² в волость Ляэне-Харью, Эстония
Производство 1 022 м²
волость Ляэне-Харью, Эстония
Площадь 1 022 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду промышленное здание общей площадью 1022 м². Из них около 887 м² занимает пе…
$2,055
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти