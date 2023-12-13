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Квартиры в Paernu linn, Эстония

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни без ремонта в Paernu linn, Эстония
Квартира 4 спальни без ремонта
Paernu linn, Эстония
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€35,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Paernu linn, Эстония

недорогая
элитная
Realting.com
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