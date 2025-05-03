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Дома в Уезд Ляэне-Вирумаа, Эстония

1 объект найдено
Дом 6 комнат в волость Виру-Нигула, Эстония
Дом 6 комнат
волость Виру-Нигула, Эстония
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Этаж 1/2
В рамках эксклюзивной продажи открывается уникальная возможность приобрести крупнейшую часть…
$548,177
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Уезд Ляэне-Вирумаа, Эстония

Недорогая
Элитная
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