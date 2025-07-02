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Дома в Уезде Ида-Вирумаа, Эстония

1 объект найдено
Дом 5 комнат в город Нарва-Йыэсуу, Эстония
Дом 5 комнат
город Нарва-Йыэсуу, Эстония
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Этаж 1/3
На продажу пришёл шикарный дом в 180 м от песчаного пляжа Нарва-Йыесуу. В интерьере дома исп…
$460,504
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Уезде Ида-Вирумаа, Эстония

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