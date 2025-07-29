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Кафе и рестораны в New Administrative Capital, Египет

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1 объект найдено
FOOD Court в Каир, Египет
FOOD Court
Каир, Египет
Площадь 20 м²
Количество этажей 15
OURO TOWERS New Capital от Golden Town Development Четвертый этаж Фуд-корт, площадь 20кв.…
$122,101
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