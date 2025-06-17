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Виллы с садом в Южном Синае, Египет

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1 объект найдено
Вилла в Южный Синай, Египет
Вилла
Южный Синай, Египет
Площадь 300 м²
О проекте: Расположенный в районе Аль-Монтазах, Шарм-эль-Шейх, Royal Sunny Beach — это элит…
$692,082
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Параметры недвижимости в Южном Синае, Египет

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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