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Квартиры с бассейном в Сафаге, Египет

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Сафага, Египет
Квартира 2 спальни
Сафага, Египет
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
GREENS BAYWEST VALLEY SOMA BAY VILLA 2BDR Комфортабельные двухспальные апартаменты 132 кв…
$174,349
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
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Параметры недвижимости в Сафаге, Египет

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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