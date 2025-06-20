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Виллы с террасой в Ras Umm Sid, Египет

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1 объект найдено
Вилла в Шарм эш Шейх, Египет
Вилла
Шарм эш Шейх, Египет
Количество спален 2
Площадь 300 м²
О проекте: Расположенный в районе Аль-Монтаза, Шарм-эль-Шейх, Royal Sunny Beach — это роско…
$691,360
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Параметры недвижимости в Ras Umm Sid, Египет

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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