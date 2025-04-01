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Коммерческая недвижимость в Матрух, Египет

1 объект найдено
Shop For Sale In Marina 4 в Эль-Аламейн, Египет
Shop For Sale In Marina 4
Эль-Аламейн, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Shop For Sale In Marina 4 110 meters Inside 800 Meters outside price 15000000 Deals On S…
Цена по запросу
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов