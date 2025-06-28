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Шале с видом на море в Матрухе, Египет

2 объекта найдено
Шале 3 комнаты в Мерса-Матрух, Египет
Шале 3 комнаты
Мерса-Матрух, Египет
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
О проекте: Расположенный на берегу Рас-эль-Хекмы, Jamila North Coast от New Jersey Developm…
$338,688
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Шале 2 комнаты в Мерса-Матрух, Египет
Шале 2 комнаты
Мерса-Матрух, Египет
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
О проекте: Расположенный на берегу Рас-эль-Хекмы, Jamila North Coast от New Jersey Developm…
$145,480
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Параметры недвижимости в Матрухе, Египет

с гаражом
с садом
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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