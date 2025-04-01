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Замки возле озера в Матрух, Египет

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1 объект найдено
Замок 8 комнат в al maadi, Египет
Замок 8 комнат
al maadi, Египет
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 3
Marina Gate 1 District 7 Villa 10 Al Jawhara прямо на море и за озером, слева от него находи…
$1,03 млн
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Параметры недвижимости в Матрух, Египет

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов