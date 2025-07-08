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Жильё в Madinaty, Египет

2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Каир, Египет
Таунхаус 4 комнаты
Каир, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 3
EASTSHIRE от ALQAMZI Development TOWN VILLE - 3 этажа - Зона отдыха на крыше - П…
$400,000
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Агентство
Haya Property
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Таунхаус 4 комнаты в Каир, Египет
Таунхаус 4 комнаты
Каир, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
The MarQ Gardens TOWN VILLA - 2 этажа - Парковка ЛОКАЦИЯ New Cairo Заверше…
$400,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Haya Property
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Madinaty, Египет

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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