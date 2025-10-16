Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Gamsha
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Gamsha, Египет

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Gamsha, Египет
Дом 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Furnished 1 bedroom apartment for sale in Imperial Residence. 1 st floor with sea view BUA: …
$54,619
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
