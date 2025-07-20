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Квартиры с гаражом в Gamsha, Египет

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Gamsha, Египет
Квартира 2 комнаты
Gamsha, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
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Цена по запросу
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