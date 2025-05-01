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Квартиры-студии с террасой в Al Hadaba, Египет

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9 объектов найдено
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/6
Стильная меблированная студия в компаунде Флоренция Хамсин. Новая уютная студия в комплек…
$41,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Светлая уютная студия в новом жилом комплексе Tiba Golden. С балкона открывается восхититель…
$48,300
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Almaza Suites-новый проект от надежной компании-застройщика! Всего 36 студий, квартир с 1 и …
$22,114
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Жилой комплекс Sea light Arabia. Готовые студии и квартиры с рассрочкой платежа на 1 год. По…
$25,935
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Florenza Khamsin Resort! Студии и квартиры в жилом комплекс с роскошной территорией и 3 басс…
$39,220
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Long Beach Residence Резидентам комплекса предоставляется право бесплатно посещать пляж оте…
$59,350
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Проект Grand Rock расположен на туристическом променаде в двух минутах от супермаркета Carre…
$39,810
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
Современная студия в новом жилом комплексе, расположенном на севере Хургады, в районе Эль-Ах…
$22,502
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KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Представляем новый жилой комплекс 3 Пирамиды, который возводится на севере Хургады, всего в …
$34,670
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
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