Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Al Hadaba
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Гараж

Квартиры-студии с гаражом в Al Hadaba, Египет

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
О проекте: Aldau Heights переосмысливает современную жизнь на побережье Хургады благодаря а…
$95,535
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти