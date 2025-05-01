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Кондо с видом на горы в Al Hadaba, Египет

Кондо Удалить
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6 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней и видом на море в одном из лучших комплексов Хургады. Уютная кварти…
$65,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
ICONIC RESORT-новый жилой комплекс в центре Хургады в 7 минутах ходьбы от улицы Шератон! Рас…
$26,540
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Представляем вашему вниманию новый проект PREMIER Beachfront Apartments ,от надежного застро…
$55,200
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Panorama Hills Resort 🔥Начало строительства нового компаунда в самой центральной части Хурга…
$30,890
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Жилая резиденция премиум класса с собственным пляжем Veranda в районе Сахль Хашиш. Студии и …
$89,375
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Holidays Park Resort – роскошный жилой комплекс с сервисом 5-звездочного отеля. Holidays …
$50,160
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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