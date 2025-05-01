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Кондо около гольф-клуба в Al Hadaba, Египет

Кондо Удалить
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2 объекта найдено
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Жилая резиденция премиум класса с собственным пляжем Veranda в районе Сахль Хашиш. Студии и …
$89,375
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Holidays Park Resort – роскошный жилой комплекс с сервисом 5-звездочного отеля. Holidays …
$50,160
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Realting.com
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