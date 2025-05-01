Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Al Hadaba
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Al Hadaba, Египет

кондо
19
квартиры-студии
22
однокомнатные
45
двухкомнатные
18
Квартира Удалить
Очистить
34 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
Светлые апартаменты с 2 спальнями/3 балконами в компаунде с собственным пляжем Princess Reso…
$200,899
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
О предлагаемой студии в Bella Bay Resort Эта готовая к заселению студия расположена на пе…
$85,580
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Квартира на продажу в жилом комплексе Nubia Resort и отеле El Karma. Квартира расположена на…
$55,462
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 4 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — панорамный вид на море прямо на пляже. Наслаждайтесь …
$89,457
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
Приобретите свою квартиру в самом сердце Хургады прямо сейчас. В нашем проекте вы можите …
$67,558
Оставить заявку
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Almaza Suites-новый проект от надежной компании-застройщика! Всего 36 студий, квартир с 1 и …
$22,114
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море в жилом комплексе с собственным пляжем …
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — вид на море, собственный пляж и 0% платы за рассрочку…
$72,428
Оставить заявку
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Живите так, как заслуживаете Откройте для себя современный прибрежный стиль жизни в востр…
$32,808
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3
О квартире с одной спальней в курортном комплексе Storia Del Mare Квартира с одной спальн…
$86,007
Оставить заявку
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/5
Жилой комплекс Sea light Arabia. Готовые студии и квартиры с рассрочкой платежа на 1 год. По…
$25,935
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Florenza Khamsin Resort! Студии и квартиры в жилом комплекс с роскошной территорией и 3 басс…
$39,220
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней и видом на море в одном из лучших комплексов Хургады. Уютная кварти…
$65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Al Hadaba, Египет
Квартира 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1
Введение Long Beach Residence — это престижное развитие недвижимости в Хургаде, предлагаю…
$62,078
Оставить заявку
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вот перевод: О студии в La Vista Magawish Эта готовая к заселению, но ещё не меблирова…
$31,543
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Квартира с 2 спальнями в комплексе с приватным пляжем Пальма Резорт. Квартира с 2 спальня…
$132,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Long Beach Residence Резидентам комплекса предоставляется право бесплатно посещать пляж оте…
$59,350
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1
Квартира с 2 спальнями и видом на море в Хургаде Описание недвижимости Просторная кварти…
$120,005
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 4 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2
Живите той жизнью, которую заслуживаете Испытайте городской стиль жизни на берегу Красного м…
$258,114
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
ICONIC RESORT-новый жилой комплекс в центре Хургады в 7 минутах ходьбы от улицы Шератон! Рас…
$26,540
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — панорамный вид на море прямо на пляже. Наслаждайтесь …
$54,264
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Представляем вашему вниманию новый проект PREMIER Beachfront Apartments ,от надежного застро…
$55,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 6
О студии в комплексе Scandic Resort Эта готовая к заселению, но ещё не меблированная студ…
$69,749
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1
Введение Откройте для себя Hurghada Avenue — современный жилой комплекс, идеально располо…
$29,920
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Новая квартира с 1 спальней в компаунде с пляжем Casablanca Beach. Уютная квартира с одно…
$40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Введение Long Beach Residence — это престижное развитие недвижимости в Хургаде, предлагаю…
$76,614
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Panorama Hills Resort 🔥Начало строительства нового компаунда в самой центральной части Хурга…
$30,890
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Апартаменты на берегу моря в Хургаде — вид на море, собственный пляж и 0% платы за рассрочку…
$52,788
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 4/5
Апартаменты с 2 спальнями и видом на море в отеле Samra Bay. Роскошные апартаменты с двум…
$172,359
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Проект Grand Rock расположен на туристическом променаде в двух минутах от супермаркета Carre…
$39,810
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти