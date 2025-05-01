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Квартиры с садом в Al Hadaba, Египет

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30 объектов найдено
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
Светлые апартаменты с 2 спальнями/3 балконами в компаунде с собственным пляжем Princess Reso…
$200,899
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Квартира на продажу в жилом комплексе Nubia Resort и отеле El Karma. Квартира расположена на…
$55,462
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/6
Стильная меблированная студия в компаунде Флоренция Хамсин. Новая уютная студия в комплек…
$41,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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English, Русский
Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Светлая уютная студия в новом жилом комплексе Tiba Golden. С балкона открывается восхититель…
$48,300
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Almaza Suites-новый проект от надежной компании-застройщика! Всего 36 студий, квартир с 1 и …
$22,114
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KIKO for Investment and Real Estate
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море в жилом комплексе с собственным пляжем …
$270,000
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Светлая студия с балконом в комплексе 3 Пирамиды. Все аналогичные студии от Застройщика прод…
$26,500
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KIKO for Investment and Real Estate
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3/5
Florenza Khamsin Resort! Студии и квартиры в жилом комплекс с роскошной территорией и 3 басс…
$39,220
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Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней и видом на море в одном из лучших комплексов Хургады. Уютная кварти…
$65,000
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Квартира с 2 спальнями в комплексе с приватным пляжем Пальма Резорт. Квартира с 2 спальня…
$132,142
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/3
Long Beach Residence Резидентам комплекса предоставляется право бесплатно посещать пляж оте…
$59,350
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
ICONIC RESORT-новый жилой комплекс в центре Хургады в 7 минутах ходьбы от улицы Шератон! Рас…
$26,540
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Представляем вашему вниманию новый проект PREMIER Beachfront Apartments ,от надежного застро…
$55,200
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Al Hadaba, Египет
Многоуровневые квартиры 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/6
Эксклюзивная студия-лофт с просторной террасой находится на последнем этаже жилого комплекса…
$95,000
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Новая квартира с двумя спальнями в компаунде “El Nessim Heights” недалеко от центральной ули…
$68,516
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/5
Дом расположен в популярном жилом районе Эль Каусер в 5 минутах езды от международного аэроп…
$35,500
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Квартира 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Продается Квартира с 1 спальней и собственным садом - Собственный пляж - Новое строите…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Студия с балконом в новом доме с бассейном и оборудованной крышей с видом на море. Новая …
$31,466
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Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Новая квартира с 1 спальней в компаунде с пляжем Casablanca Beach. Уютная квартира с одно…
$40,000
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Panorama Hills Resort 🔥Начало строительства нового компаунда в самой центральной части Хурга…
$30,890
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 4/5
Апартаменты с 2 спальнями и видом на море в отеле Samra Bay. Роскошные апартаменты с двум…
$172,359
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
Проект Grand Rock расположен на туристическом променаде в двух минутах от супермаркета Carre…
$39,810
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Жилая резиденция премиум класса с собственным пляжем Veranda в районе Сахль Хашиш. Студии и …
$89,375
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Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 4/5
Представляем апартаменты с 2 спальнями в жилом комплексе с бассейном «Сара Резиденс» в Хурга…
$62,000
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
Студия с балконом и полной обстановкой в компаунде Аква Палмс. Уютная студия с полной обс…
$26,288
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/5
Современная студия в новом жилом комплексе, расположенном на севере Хургады, в районе Эль-Ах…
$22,502
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Студия 1 комната в Al Hadaba, Египет
Студия 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/5
Представляем новый жилой комплекс 3 Пирамиды, который возводится на севере Хургады, всего в …
$34,670
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Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/5
Продажа квартиры с 2 спальнями и обстановкой в комплексе Эль Хамбра. Комплекс находится на …
$69,900
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Квартира 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Квартира 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 4/6
Просторная, абсолютно новая квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с 3 бассейнами Флоренци…
$75,000
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Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/3
Holidays Park Resort – роскошный жилой комплекс с сервисом 5-звездочного отеля. Holidays …
$50,160
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