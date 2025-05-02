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Виллы с бассейном в Al Ahia, Египет

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Трехэтажная вилла с большим участком земли в районе Мубарак-7. Общая площадь участка, вкл…
$1,000,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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