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Квартиры-студии с бассейном в Al Ahia, Египет

Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Al Ahia, Египет
Студия 1 комната
Al Ahia, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
ORO Beach - новый, яркий проект сочетающий в себе атмосферу курорта, высокий уровень сервиса…
$43,305
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
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