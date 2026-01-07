Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Египет
  3. Al Ahia'
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Al Ahia, Египет

2 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Этаж 2
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$407,498
Вилла 9 комнат в Al Ahia, Египет
Вилла 9 комнат
Al Ahia, Египет
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 3
Селена Бэй предлагает великолепные апартаменты и виллы с видом на волшебный синий цвет Красн…
$317,296
