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Квартиры с садом в Al Ahia, Египет

однокомнатные
8
Квартира Удалить
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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Al Ahia, Египет
Студия 1 комната
Al Ahia, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/5
ORO Beach - новый, яркий проект сочетающий в себе атмосферу курорта, высокий уровень сервиса…
$43,305
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Al Ahia, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/5
Imperial Resort - уникальный оазис на севере Хургады в пешей доступности к морю. Данный жило…
$50,000
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
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Кондо 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира с 2 спальнями и видом на море в компаунде с приватным пляжем. Простор…
$125,077
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Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
TekceTekce
Квартира 1 комната в Al Ahia, Египет
Квартира 1 комната
Al Ahia, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/5
Уютная квартира от собственника в комплексе Selena Bay в Хургаде! Готово к заезду! Общая …
$100,364
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Застройщик
Buildix Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Italiano
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