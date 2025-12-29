Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Эквадор
  3. Cumbaya
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Cumbaya, Эквадор

1 объект найдено
Квартира 7 комнат в Cumbaya, Эквадор
Квартира 7 комнат
Cumbaya, Эквадор
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,250
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
