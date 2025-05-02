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Виллы с бассейном в Вероне, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла в Верон, Доминиканская Республика
Вилла
Верон, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Обратите внимание, что размещенные фотографии являются образцовой виллой для справки, проект…
$129,180
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