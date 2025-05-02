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Квартиры с бассейном в Вероне, Доминиканская Республика

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$150,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 147 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$155,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в Верон, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
Верон, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Этаж 6/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$105,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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