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Аренда вилл с террасой на сутки в Sosua, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла Маджи / Luxury Caribbean Villa для арендыРанчо Морской Лошади • Кабарет • Доминиканска…
$1,100
за сутки
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Параметры недвижимости в Sosua, Доминиканская Республика

с садом
с бассейном
с полем для гольфа
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