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Аренда вилл с террасой на сутки в Samana, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла Биби – идеальное пристанище для незабываемого отдыха, расположенное всего в пяти минут…
$800
за сутки
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Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с бассейном