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Аренда вилл с бассейном на сутки в Samana, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Вилла в Балкон-дель-Атлантико! Доступно для аренды! Расстояние до пляжа! Идеально подходит д…
$560
за сутки
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Вилла 4 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Вилла Биби – идеальное пристанище для незабываемого отдыха, расположенное всего в пяти минут…
$800
за сутки
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Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с террасой