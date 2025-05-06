Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Samana
  4. Краткосрочная аренда
  5. Пентхаус
  6. Бассейн

Аренда пентхаусов с бассейном на сутки в Samana, Доминиканская Республика

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Квартира в престижном пляжном сообществе Балкон-дель-Атлантико в Лас-Терренас, который наход…
$650
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с садом