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Снять квартиру с бассейном на сутки в Sabana Buey, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Sabana Buey, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Sabana Buey, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
С впечатляющим видом на море и залив Кальдера, свет, ветер, песок и море составляют элементы…
$250
за сутки
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