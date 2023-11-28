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Виллы в Ramon Santana, Доминиканская Республика

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с патио в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни с кухней, рядом с пляжем, с патио
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 262 м²
€238,405
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная вилла расположена в самом престижном районе Плайя-Нуэва-Романа, частного по…
€547,534
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Ramon Santana, Доминиканская Республика

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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