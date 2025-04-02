Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Ramon Santana
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Ramon Santana, Доминиканская Республика

виллы
3
4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Дом 5 комнат
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 457 м²
Этаж 2/2
Этот потрясающий новый дом расположен в самом центре Плайя-Нуэва Романа, в нескольких шагах …
$949,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 5 комнат в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная вилла расположена в самом престижном районе Плайя-Нуэва-Романа, частного по…
$600,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ramon Santana, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти