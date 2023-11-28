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Квартиры в Ramon Santana, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, с кухней в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с балконом, с беседкой, с кухней
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€112,639
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Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Квартира 1 спальня с беседкой, со стиральной машиной, с кухней в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня с беседкой, со стиральной машиной, с кухней
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€177,948
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español

Параметры недвижимости в Ramon Santana, Доминиканская Республика

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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