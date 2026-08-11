Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Ramon Santana
  4. Жилая

Жилье в Ramon Santana, Доминиканская Республика

;
3 объекта найдено
Вилла в Ramon Santana, Доминиканская Республика
Вилла
Ramon Santana, Доминиканская Республика
$995,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира в Ramon Santana, Доминиканская Республика
Квартира
Ramon Santana, Доминиканская Республика
$255,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в Batey El Soco, Доминиканская Республика
Дом
Batey El Soco, Доминиканская Республика
Насладитесь роскошной жизнью в Ла-Романе, Доминиканская Республика. Этот потрясающий новый д…
$670,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
DD CO DEDD CO DE
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ramon Santana, Доминиканская Республика

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти