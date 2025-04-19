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Аренда вилл на сутки в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Rio San Juan, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Rio San Juan, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
частная деревня в престижном проекте Gri-Gri Campana, расположенной на эксклюзивной ферме в …
$450
за сутки
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Вилла 5 спален в Cabrera, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Cabrera, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная, безмятежная частная вилла, расположенная на северном побережье Доминиканской Респ…
$2,000
за сутки
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Параметры недвижимости в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

с бассейном

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов