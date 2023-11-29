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Коммерческая недвижимость в Maria Trinidad Sanchez, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Коммерческая в Лас-терренес, Доминиканская Республика
Коммерческая
Лас-терренес, Доминиканская Республика
Площадь 30 000 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€13,63 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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