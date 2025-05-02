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Виллы с бассейном в Las Terrenas, Доминиканская Республика

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9 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 8 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 750 м²
Этаж 1/4
Вилла с 7 спальнями и 7 ванными комнатами с 2 бассейнами площадью более 8 000 кв. футов, пос…
$1,80 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 061 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью на этой потрясающей вилле с 5 спальнями в Лас-Терренасе, Самана…
$3,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 16 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 16 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 16
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/2
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Лас-Терренасе, Доминиканская Республика. Эта …
$6,90 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 500 м²
Вилла 6 спален / 6,5 ванных комнат*Второй уровень:-2 Спальни:
$9,80 млн
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Вилла 14 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 14 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 14
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 950 м²
Этаж 1/3
Безусловно, одна из самых красивых вилл Las Terrenas. 9 спален и 10 ванных комнат, жилая пло…
$3,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 225 м²
Добро пожаловать на наши эксклюзивные виллы в Лас-Терренас с захватывающим видом на океан. Э…
$530,000
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Вилла 9 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 9 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$9,80 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 061 м²
Вилла 5 спален* Второй уровень:-2 спальни:Одна главная спальня с гардеробом с кроватью King,…
$3,30 млн
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Realting.com
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