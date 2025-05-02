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Виллы с видом на горы в Las Terrenas, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Вилла 14 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 14 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 14
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 950 м²
Этаж 1/3
Безусловно, одна из самых красивых вилл Las Terrenas. 9 спален и 10 ванных комнат, жилая пло…
$3,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 9 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 9 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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