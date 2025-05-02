Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Las Terrenas
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Las Terrenas, Доминиканская Республика

виллы
13
6 объектов найдено
Дом 6 комнат в El Portillo, Доминиканская Республика
Дом 6 комнат
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 6 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 061 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью на этой потрясающей вилле с 5 спальнями в Лас-Терренасе, Самана…
$3,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в El Portillo, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Лас-Терренасе, Доминиканская Республика. Этот…
$995,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 16 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 16 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 16
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 16
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/2
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Лас-Терренасе, Доминиканская Республика. Эта …
$6,90 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 7 комнат в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Вилла 7 комнат
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 300 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$9,80 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Редкий в этом месте: эта очень красивая вилла T3 состоит из двух спален и двух ванных комнат…
$300,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти