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Дома с гаражом в Las Terrenas, Доминиканская Республика

виллы
13
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Дом 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Редкий в этом месте: эта очень красивая вилла T3 состоит из двух спален и двух ванных комнат…
$300,000
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