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Квартиры с бассейном в Las Terrenas, Доминиканская Республика

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15 объектов найдено
Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Расположен в центре города PLAYA PORTILLO. Наслаждайтесь белыми песками и широким разнообраз…
$329,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 261 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$950,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$975,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/2
Приходите и откройте для себя эту квартиру в тропическом саду.Он расположен на 1-м этаже вил…
$140,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$295,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
El Portillo, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$500,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Harmony portillo расположен в жемчужине провинции Самана, терренас. Там, где встречаются наи…
$245,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Приходите и откройте для себя эту очень хорошую квартиру в небольшой роскошной резиденции. …
$220,000
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Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Роскошная квартира в Las Terrenas Полностью меблированный250 м2 130 метров сада 120 метров с…
$297,000
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Квартира 4 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эль-Портильо, Лас-Терренас, первый проект пляжной квартиры, на втором этапе.Цены начинаются …
$343,000
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$490,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 131 м²
Место, которое сочетает в себе несравненные пляжи с зелеными горами, населенными тропической…
$330,755
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Квартира 3 комнаты в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$519,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Угрозы: 1, 2 или 3 спальни1 или 2 ванные комнатыГостиная-столоваяМодульная кухняБольшая терр…
$105,000
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