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Квартиры с бассейном в Laguna Salada, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в La Caya, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
La Caya, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать и жить в одном из самых перспективных…
$70,800
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