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Кафе и рестораны в La Altagracia, Доминиканская Республика

коммерческая недвижимость
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Игуэй, Доминиканская Республика
Ресторан, кафе
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€393,414
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Международное агентство недвижимости Habita
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