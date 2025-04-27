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Продажа офисных помещений в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Офис 1 223 м² в Friusa, Доминиканская Республика
Офис 1 223 м²
Friusa, Доминиканская Республика
Площадь 1 223 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,30 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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